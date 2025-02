Pioli e l'Al Nassr, come sta andando la sua avventura in Arabia Saudita: c'è un pericolo per il futuro

, fra addetti ai lavori e tifosi,, subita per mano dell’Al-Ettifaq,guidato dal tecnico emiliano e che in rosa ha calciatori del calibro del cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo, vero e proprio trascinatore della squadra saudita con 24 reti stagionali su 28 presenze tra tutte le competizioni.Partiamo dalle mura domestiche:, dopo aver rescisso il proprio contratto con il Milan,(sino a giugno 2027)Un ingaggio importante per l’ex tecnico rossonero che arriva a guadagnare ben 7 milioni di euro netti a stagione. Giunto come successore di Luis Castro,– ben 7 fra tutte le competizioni – e riporta l’Al Nassr a essere una delle contendenti per il titolo in Saudi Professional League. Pioli imposta il suo gioco con il marchio di fabbrica del 4-2-3-1 e i primi segnali sembrano essere assolutamente positivi. Tuttavia,, pareggiando due sfide e perdendone altrettante. Punti persi che tuttora – pur avendo registrato 19 punti nei 21 a disposizione successivi – stanno condizionando il percorso in patria della rosa di Pioli,(la separano 11 distanze dall’Al-Ittihad primo)

Obiettivo e traguardo fondamentale per le ambizioni della proprietà che ha messo a disposizione di Pioli una squadra di vere e proprie superstar, come dimostra l’investimento da quasi 80 milioni effettuato a gennaio e che ha portato alla corte di Pioli anche John Duran. Ma se la missione in campionato si sta complicando,L’allenatore emiliano ha centrato il 3° posto nel lato ovest della prima fase dell’AFC Champions League – alle spalle dell’Al-Hilal e dell’Al Ahli – arrivando così a poter disputare gli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Un bilancio di questi iniziali mesi della prima avventura al di fuori dell’Italia per Stefano Pioli è presto fatto. Se nella Champions League asiatica, l’ex Milan ha raggiunto l’obiettivo minimo degli ottavi di finale,, un traguardo impossibile da fallire sotto ogni punto di vista. La possibile mancata qualificazione potrebbe mettere a serio a rischio il destino dell'ex Milan., in vista anche della stagione che verrà,

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui