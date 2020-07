. Così, Stefano, manda una carezza a, attaccante del, arrivato in estate dal Lille, e che sta trovando se stesso in questo strano mundialito che è diventata la Serie A. In gol contro la, in gol contro la, in gol contro il Lecce: fanno 3 nelle ultime 4 partite giocate (con la Lazio è rimasto fuori), sempre partendo dalla panchina."Sono felice di quello che fa Rafa, sta dando una mano importante alla squadra. La qualità del minutaggio è importante, non il minutaggio in sé: facendo così si toglierà delle soddisfazioni". Sempre Pioli, sempre su Leao. E in effetti, la media gol del portoghese, in queste quattro giornate, fa paura:. La qualità è importante. E Leao, che si trova meglio da esterno che da centravanti, lo sa. Seguito dalla scorsa stagione, con il Wolverhampton che ha mostrato un timido interessa, ora a goderselo è il Milan, che ha pagato 24 milioni di euro al Lille più il cartellino di Djalò.Carta dalla panchina,, che con i suoi strappi, in questo momento, può fare, eccome, la differenza. Un giocatore recuperato, che sta capendo definitivamente chi è. Un giocatore giovane e che ha qualità, uno di quelli che non ha espresso ancora tutto il suo potenziale@AngeTaglieri88