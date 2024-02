Pioli: 'Futuro? Al momento opportuno il Milan prenderà una decisione'

Redazione CM

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Frosinone: si stanno facendo insistenti le voci su un possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina rossonera alla fine della stagione.



“Vivo con grande concentrazione per la preparazione della partita, ogni allenatore deve cercare di motivare al meglio e preparare la partita al livello tattico nel miglior modo possibile per preparare i giocatori a quello che sarà la sfida. Tra me e Zlatan e tra me ed il club c’è grande rispetto, quando sarà il momento opportuno il club deciderà, decideremo. Ora siamo solamente concentrati su quello dobbiamo fare per il resto della stagione, è una stagione ancora lunga”.



LA SITUAZIONE - Il tecnico emiliano, una volta fallito l'obiettivo di essere in corsa per il campionato al giro di boa ed essere stato eliminato da Champions League e Coppa Italia, può riscattarsi solo vincendo l'Europa League e rimontando in campionato ma è ormai molto difficile che il club lo confermi. Anche in quest'ottica è da leggere il mancato acquisto di un centrale difensivo. Antonio Conte, invece, è stato pizzicato nei giorni scorsi a cena a Milano con il suo staff, e nonostante questo non faccia una prova, è innegabile che il momento per il ritorno in panchina, rossonera o meno, del tecnico salentino sarà propizio.