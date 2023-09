Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così alla vigilia della sfida contro il Verona, in programma domani alle 15: "Vincere è importante, soprattutto per noi che veniamo da una sconfitta in campionato."Sto pensando alle scelte giuste per vincere domani. Tutti i giocatori scalpitano per giocare. Contano le prime undici scelte, ma poi ci sono i giocatori che entreranno.La squadra sta bene, è convinta di quello che fa. E' vogliosa di fare la partita giusta per vincere"."Il Verona sta facendo bene, ha giocato bene con il Bologna. E' una squadra intensa e aggressiva, è importante per noi tornare a fare punti"."Sta molto bene, è un giocatore importante per la squadra. Ma va gestito. Non ha problemi fisici, sta bene"."Giudizio positivo, sono ragazzi che hanno qualità, che si sono integrati bene. Servirà un po' di tempo per rendere al massimo delle loro possibilità, ma si stanno allenando bene, si sono inseriti bene e sono pronti a dare il loro contribuito"."Abbiamo giocato cinque partite ufficiali che ci hanno dato risultati a livello di prestazioni. Su alcune situazioni dobbiamo crescere, dobbiamo trovare i giusti miglioramenti. C'è ovviamente un'idea di base di gestire il gruppo, si va avanti con una strategia ma di partita in partita la situazione può cambiare in base alla condizione dei giocatori""Ha avuto un'estate difficile, si è allenato a parte. E' motivato, sta bene, non ha grande minutaggio. Ma è un giocatore che sa giocare a calcio, può darci soddisfazioni"."Sta facendo un percorso importante, sta facendo di tutto per passare da giocatore importante a campione. Sta crescendo a livello di maturazione, di responsabilità. Non mi va che venga dato a un singolo giocatore la responsabilità di un risultato. Leao deve imparare a gestire le situazioni, a livello caratteriale, di mentalità sta facendo i passi giusti"."Stiamo lavorando per rendere migliore qualcosa che non sembra l'ideale""Può giocare da vice Krunic così come può giocare in quel ruolo Adli. Non siamo per dipendenti dalla posizione o condizione di un giocatore"."E' un titolare del Milan, può giocare terzino sinistro o terzino destro. Vediamo se giocherà domani"."Sta meglio, non ha avuto lesioni. E' un'evoluzione che va seguita giorno dopo giorno, è chiaro che in questa fase un infortunio del genere può farti saltare una o due partite. Non dovrebbe essere un infortunio lungo. Sportiello? Conosce le nostre idee di gioco, è pronto a dare il suo contributo in costruzione".- "C'è una piccola lesione, nelle prossime tre partite non ci sarà"