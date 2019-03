« Comunicherò tutto a fine campionato: non sono affatto preoccupato della scadenza di contratto, solo i miei stimoli decideranno per me. La mia decisione l’ho già presa, non sarà l’opzione per il rinnovo a scegliere il mio futuro », così Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa in merito al proprio futuro sulla panchina della Fiorentina. Una dichiarazione che squarcia quella che era la posizione, almeno fino a prima del fischio d'inizio della gara contro la Lazio, delle parti in causa. L'addio a fine stagione sembra adesso molto probabile.