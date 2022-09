Dice la vulgata cheMa tra Milan e Inter, dopo quattro giornate di campionato,. E, se è vero che, come invece è accaduto alla banda di Simone Inzaghi. Insomma, non è per sottrarsi al pronostico o per indicare il più salomonico dei pareggi, maSe torniamo a prima del campionato, posso dire che. Nel confermare quella previsione, mi rendo conto cheche, vincendo a Udine domenica e a Monza lunedì, potrebbero momentaneamente allungare. Detto che sarebbe un vantaggio destinato a modificarsi,(chi alla conferma, chi al primo scudetto). Lo stadio sarà pieno (75 mila spettatori) e lo spettacolo dovrebbe essere garantito dalla. Più che una necessità tecnica ed agonistica, si tratta di unaSe Milano può e vuole essere ancora la capitale del calcio, c’è bisogno che una delle due squadre avanzi la candidatura.. Simone sa che(5 febbraio) quando, in vantaggio di un gol fino al 75’ e di un punto in classifica, si fece rimontare danel giro di tre minuti. Così da un potenziale più quattro (con la gara di Bologna da recuperare), l’Inter è finita sotto, ha perso la pedalata, la sicurezza e, infine, il campionato.. La squadra, cresciuta e fortificata, lo sta seguendo, anche se ogni tanto perde il filo, come a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le critiche per l’uso massiccio del turnover non hanno risparmiato nemmeno(almeno nella circostanza). Il problema, al contrario non se l’è posto per nulla Simone Inzaghi che, per tornare al successo contro la Cremonese, ha schierato Dzeko per Lukaku (ma solo perché il belga era infortunato), Dimarco per Bastoni (idem) e inserendo per poco più di metà partita Correa per Lautaro. Per il resto dentro i titolari.A proposito di formazioni,con Leao a sinistra e Messias a destra. Giroud unica punta, ma Origi può dargli il cambio o giocargli a fianco a partita in corso. In mezzo Tonali e Bennacer, dietro Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Dall’altra parte n(ieri febbricitante), sostituito da Dimarco. Mentre. In mezzo i soliti noti, cioè quelli dell’anno scorso (escluso Perisic per Darmian) e quelli che hanno superato la Cremonese.