Non serve a Inzaghi, che già credeva di aver vinto, e l’avrebbe meritato; non serve a Pioli, ormai fuori anche quest’anno dalla lotta per il titolo.perché il suo Milan non ha proprio nulla da festeggiare. Certamente non questo pareggino strappato in extremis all’ultima della classe. In più, perché non manca mai, il solito infortunio.1 ed esce zoppicando, ciao flessore, se ne parlerà non prima di un mese,Sarà il caso che il primo nuovo difensore arrivi a Milanello il 2 gennaio, non oltre. Furlani passerà le feste lavorando, ma almeno ora potrà chiedere consiglio a Zlatan Ibrahimovic, seduto accanto lui nella tribuna di Salerno. Chissà cosa si saranno detti,che certamente sarà come sempre il bersaglio delle critiche. Parte forte e si vede il Milan. Poi sparisce, e sparisce il Milan. L’unico sussulto prima del 2-2 nasce di nuovo dai suoi piedi, bravo Jovic ma non basta. Il portiere Costil è per due volte più bravo di lui. Il pareggio finale lo firma proprio Jovic, su torre di Giroud, bravi entrambi.Se lui non c’è o c’è ed è come se non ci fosse, come stavolta per un’ora, non c’è il Milan.Tante assenze,e fra gli organici non c’è confronto. Eppure la Salernitana contiene il Milan nel suo momento migliore, i 20 minuti iniziali che producono il golletto di Tomori e qualche tiro fuori misura.obbligando Maignan a 3 interventi al confine del miracolo.Per una volta il bilancio del portiere chiude in negativo:Finale all’arrembaggio, col doppio centravanti e un 4-4-2 che con Chuku e Leao ai lati somiglia tanto al 4-2-4,ma la Salernitana sbaglia troppo.perché la riprende senza arrendersi fin sul traguardo.perché il guizzo di Giroud e più ancora quello di Jovic sono decisivi, a quel punto della sfida.c’era una volta il tikitaka adesso c’è la stantia tiritera di passaggi aspettando la sgommata di Leao. E siamo ancora qui a parlare di mentalità dei calciatori, di attenzione, di intensità. Fino alla prossima volta.@GianniVisnadi