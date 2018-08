Stefano Pioli lo sta curando con particolare attenzione perché contro la Sampdoria, nell’esordio in campionato dei viola, sarà lui titolare a centrocampo, vista l’assenza per squalifica di Jordan Veretout. Da Gerson, il tecnico della Fiorentina si aspetta soprattutto una cosa: qualità. Nessuno dei suoi compagni di reparto ha le sue doti tecniche. Contro l’Athletic Club è stato tra i migliori, adesso deve trovare continuità e la migliore forma fisica. Nella sfida con i blucerchiati, all'esordio in campionato, dovrà necessariamente avere nelle gambe maggiore autonomia. Lo riporta il Corriere Fiorentino.