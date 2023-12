"La rovesciata di Zlatan Ibrahimovic? È una domanda che dovete fare a lui, aveva già preso questo impegno prima del ritorno nell'ambiente. Non è questo il problema, non vedo niente di particolare e mi aveva già avvisato".



Così Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Sassuolo, commentando la storia pubblicata su Instagram dal nuovo advisor della proprietà in cui lo si vede effettuare una rovesciata su una spiaggia esotica mentre il Milan vive uno dei momenti più delicati.



"Ci siamo sentiti tramite messaggi, mi ha chiesto come si è allenata la squadra e quali fossero le sensazioni, come facciamo sempre", racconta l'allenatore rossonero, come riporta l'Ansa.