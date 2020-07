Ha preso una squadra in confusione, ha lavorato per rimetterla in piedi pezzo per pezzo, e dopo un periodo in chiaroscuro ha azzeccato tutte le scelte. E oggi che il motore del suo Milan va a pieni giri, Stefano Pioli si prepara ad essere sacrificato al progetto Rangnick, fortemente voluto dal management rossonero. C’è spazio per ripensamenti? In teoria sì, pagando al tecnico tedesco una penale quantificata in un paio di milioni. Ipotesi presa in considerazione anche dagli analisti, che hanno lanciato una scommessa sull’esonero di Pioli entro il 31 agosto prossimo. L’ipotesi dei saluti, riporta Agipronews, è quella più probabile, a 1,20, ma un ripensamento della società è ritenuto possibile, vista la quota non certo astronomica, 3,50.