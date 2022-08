L'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport nel pre partita della sfida contro il Bologna



LA PARTITA - “Noi facciamo come sempre la corsa su noi stessi. Pensiamo di partita in partita. Il livello del campionato italiano richiede massima concentrazioni e prestazioni di qualità contro un avversario che già in passato ci ha creato delle difficoltà. Dovremo essere bravi a cercare di farli correre tanto”.



DE KETELAERE - “Ho parlato della partita con tutta la squadra. Lo vedo molto tranquillo e fiducioso con i suoi compagni. Non credo che ci saranno bisogno di particolari incoraggiamenti”.



APPROCCIO - "È un Milan che vuole fare la partita, che vuole cercare di giocare attraverso le proprie idee e le proprie di caratteristiche. Sappiamo che l’equilibrio di una squadra è molto importante, su questo ci lavoriamo tanto e speriamo di averlo anche stasera”.