Che ilsia di un'altra categoria non vi è dubbio, che questodopo il sorteggio, che lasarebbe dovuto essere chiaro a tutti, dirigenti e tifosi. Quindi potrebbe anche essere inutile star qui a fare un processo per una sconfitta in casa di una delle squadre più forti del mondo, una delle 3/4 candidate alla vittoria finale.Andare a giocare a Parigi, non è rifiutarsi di snaturare il proprio credo tattico, non è essere coraggiosi, ma semplicemente rappresenta un. Abbiamo sempre Pioli e difeso le sue scelte, anche quando sembravano impopolari, ma la scelta di affrontare il PSG con un atteggiamento tattico così spregiudicatamente offensivo non si può proprio giustificare. Lasciare campo largo al più forte contropiedista del calcio mondiale è inconcepibile.. Mbappè e compagni ne hanno segnati tre, ma solo perché in porta è tornatoche ha evitato almeno altrettanti gol già fatti, in una circostanza aiutato anche dal palo.'aria della serata si era già intuita quandoin Milan-Juve, episodio che evidentemente non aveva fatto scattare in Pioli l'allarme. Della serie: se scappa in quel modo Kean, con tutto il rispetto, figurarsi Mbappè. E invece niente. Pioli è andato avanti per la sua strada e ha riproposto anche a Parigi una. E la cosa grave è che il tecnico rossonero non si è ravveduto nemmeno dopo il primo tempo e, sostituito giustamente Thiaw in odore di espulsione, ha continuato anche nella ripresa a tenere quella linea difensiva altissima dove Kolo Muani, Dembelè, Lee, Vitinha sono andati a nozze. Oltre al solito Mbappè., se non una discesa di Leao chiusa in angolo da Donnarumma, unico intervento nella tranquillissima serata dell'ex portiere milanista. E qui viene fuori l'altro grande limite di questa rosa che peraltro era già chiaro in estate, non a caso Furlani e company avevano provato fino all'ultimo a prendere dal Porto Taremi. Il limite è legato alla pochezza in fase conclusiva, dove non si poteva certo pensare che bastasse il 38enne Giroud per tutte le partite di campionato e Champions League. Epiù della classifica in generale, che, grazie alla vittoria in trasferta del Borussia, renderebbe teoricamente ancora possibile una rimonta rossonera.A patto cheCioè giocando contro Tottenham e Napoli con. Vi ricordate i gol di Diaz, Bennacer e Giroud sui quali si era costruita la qualificazione ai quarti e alle semifinali? Ecco, quando una squadra non è tecnicamente al livello delle migliori della competizione,, iniziare a non prendere imbarcate a ogni azione e poi con pazienza cercare il gol. Non i gol, ma il gol, dato che di bomber in rosa non ce ne sono.el gennaio scorso, quando il Milan ha iniziato a prendere gol a raffica,Ecco, soprattutto in Champions League o contro avversari come Inter e Napoli, forse è meglio tirar fuori dall'armadio quella copertina ed evitare di lasciare campo aperto a gente come Lautaro, Osimhen e Mbappè. E sarebbe il caso di farlo in fretta dato che