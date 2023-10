Quando ho letto che Stefano Pioli, nel fortilizio di Milanello, per abituare i suoi calciatori alla pressione e all’ambiente che questa sera troveranno a Dortmund, ha riprodotto il tifo del “muro giallo”, ho avuto una doppia reazione di compiacimento.quando nel calcio tutto sembra scoperto e manifesto.Ora, non sarà questo particolare a regalare al Milan una grande prestazione e, magari, un buon risultato.Tanto per essere chiari: tecnicamente, fisicamente e agonisticamente, il Milan non è più forte del Borussia, ma sono convinto che tatticamente il Milan sia squadra almeno quanto lo sono i tedeschi che, per essere precisi, non hanno esattamente una fulgida tradizione in materia. Loro vanno, a volte ti attaccano a testa bassa, in altre perdono l’equilibrio.. Dando per scontato (scontato?) che il Paris Saint Germain batta il Newcastle, tornare imbattuti dalla Germania avrebbe un suo significato. Chiaro che non aver superato gli inglesi complica molto la qualificazione, chiaro anche che questa sera il Milan non parta battuto. Insomma, sono molto più possibilista oggi di quanto non lo fossi prima del derby.