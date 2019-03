Stefano Pioli indossa un anello speciale nella mano sinistra. Un anello col giglio di Firenze, in argento, con l’inno della Fiorentina in rilievo che avvolge questa sorta di amuleto. A ottobre Rocco De Vincenti (team manager della Primavera) decise di regalarlo a Pioli per il suo compleanno e il tecnico non se lo è più tolto. "Cuore Viola", questo il nome dell’anello, riscuote un grande successo. E i piccoli gesti, in certi casi, possono celare un significato molto più profondo. Il tecnico della Fiorentina ha deciso di regalare gli anelli a tutti i suoi giocatori per Natale, compreso lo staff e Giancarlo Antognoni. Lo racconta La Repubblica.