L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport, questo un estratto: "La scorsa stagione abbiamo dato inizio ad un nuovo progetto, dei senatori erano rimasti soltanto Astori e Badelj, adesso invece dobbiamo consolidare il tutto, dopo aver preso chi consideravamo all’altezza della situazione. Il mercato è stato positivo, ci ha regalato quei giocatori di qualità che permetteranno di esprimere quel tipo di calcio che ho in mente. Il 4-3-3 sarà il modulo di base, anche se non sono uno che si fossilizza su un unico sistema di gioco. Ho un undici titolare ma sarà compito dei giocatori sovvertire le mie gerarchie. Allenare così tanti giovani è stimolante. Dovremo pensare a una gara per volta, i conti si fanno alla fine e non dobbiamo distrarci strada facendo. Abbiamo tutti fiducia su quanto potremo fare quest’anno, un grazie alla società che ha tenuto i più forti".