Intervenuto al Corriere della Sera, Stefano Pioli, ex allenatore dell'Inter, adesso alla guida del Milan, ha tracciato la differenza tra la passata esperienza in nerazzurro e quella attuale in rossonero.



Anche all’Inter è arrivato in corsa: differenze tra le due esperienze?

«L’Inter è una squadra molto più esperta, con dinamiche definite, quindi ancora più difficili da cambiare. Qui ho trovato una squadra più giovane, più aperta, direi più “malleabile”».