La conferenza stampa dPrima di tutto, il tecnico rossonero ha ricordato Gianluca Vialli:, ci siamo marcati spesso.di persona generosa, corretta, coerente, tenace. Una tristezza veramente forte, faccio le più sentite condoglianze alla famiglia, è stato tanta tanta roba."Squadra forte, completa, abbina organizzazione, ha qualità offensive importanti, ha perso solamente nei minuti finali con il Napoli, ha battuto l'Inter. Poi ci siamo noi con tutta la nostra volontà, torniamo a giocare a San Siro dopo 50 giorni"Saremo gli stessi di Salerno, spero nei prossimi giorni di recuperare qualcuno in vista della Coppa Italia con il Torino."Charles sta bene, lo vedo bene e pronto dal punto di vista fisico e mentale e faccio grande affidamento su di lui"."Possiamo fare meglio perché sappiamo quanto è importante sbloccare le partite, siamo la squadra che a inizio gara le sta sbloccando di più ed è importante dal punto di vista tattico. Per la qualità dei miei giocatori qualche gol in più va segnato ma è importante creare tanto"non vedo difficoltà nell'immediato. Le prossime 8 settimane saranno impegnative quindi ci sarà bisogno di giocatori pronti, saremo pronti per affrontare le prossime tappe ma quella più difficile e vicina è quella di domani. Poi faremo le scelte di volta in volta perché vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni che ci aspettano"."Non cambia tanto per una partita,acciamo la nostra corsa, per vincere lo scudetto devi fare tanti punti e vincere tante partite, pensiamo a giocare bene e ad alzare il nostro livello.Ognuno può esprimere le proprie opinioni ma per me il Milan è stato una grande occasione e me la giocherò fino a quando potrò al massimo"."Non abbiamo tempistiche,Mike ha il nostro sostegno, è molto voglioso ma sa che dobbiamo rispettare certe tempistiche, ancora il muscolo non risponde come vorrebbe ma al momento non ti so dire quando lo avremo"."Ci ho parlato stamattina, bella presenza, bella personalità, sono cinque giorni di viaggio che non si allena, oggi ha fatto una parte di allenamento, domani si allenerà e vedremo nelle prossime partite quali saranno le sue condizioni e le mie scelte"."La possibilità c'è ogni singola partita, riprendiamo dopo la sosta e dare continuità in questo momento può essere la scelta giusta.stanno crescendo tanto, daranno tanto alla squadra, hanno qualità, disponibilità e caratteristiche particolari, sono pronti per giocare".SU CALABIA - "Davide è forte, è intelligente, pulito nella giocata quindi con lui usciamo meglio dalla pressione avversaria. Ci dà soluzioni e io non l'ho mai sottovalutato. L'importante è mantenere un certo equilibrio ma è importante, sa attaccare sa chiudere la diagonale difensiva, è un giocatore completo"."La Roma è la squadra che ha segnato di più su palla inattiva quindi ci abbiamo pensato."Deve continuare a giocare bene. Dovete chiedere ad altre persone per il rinnovo, non parlo di lui del contratto ma del campo. Sa che deve continuare così perché deve essere determinante in tutte le partite. Dove può migliorare?di qualità e di intensità, è rimasto dentro la partita tutti i 95 minuti aiutando la squadra sia quando aveva palla e quando non l'aveva. Credo che adesso abbia capito cosa gli serve per essere un giocatore determinante"."Mi auguro di recuperare qualche giocatore ma non sono sicuro quindi sono generico.come era previsto dal suo programma di lavoro e da lì vederemo quando potrà tornare a giocare.""Dobbiamo dimostrarlo sul campo, giocare bene e vincere le partite, Ciò che dicono fuori da qua ognuno è libero di avere le proprie opinioni, noi ci sentiamo pronti per vincere domani"-"Ha un grandissimo potenziale tecnico e fisico, non so se ha ottenuto tutto quello che poteva. Ha avuto qualche infortunio che lo ha rallentato, Se dovesse giocare è chiaro che ha certe caratteristiche, va in profondità mentre Dybala è più bravo tra le linee, dovremo essere molto attenti e concentrati."- Parlo con lui tutti i giorni ma non della diffida, non ci sono altri problemi o preoccupazioni in questo momento, è un giocatore molto completo e forte, sa fare tutto."Ha avuto un mondiale con qualche problematica, sta migliorando e credo che presto tornerà con noi"."Credo sia stato un Mondiale deciso dalla qualità dei singoli. I ct hanno avuto pochissimo tempo per prepararlo, tutti hanno fatto una fase difensiva di attesa tranne la Spagna. Non credo ci siano stati innovazioni tattiche""Sono fortunato di allenare questi giocatori, si completano bene, entrambi si stanno conoscendo sempre di più e stanno ampliando il loro bagaglio. Importante è avere fiducia del compagno soprattutto in quella zona del campo.""Ci danno energia, vogliamo prendercela tutta e sfruttare questo fattore positivo".