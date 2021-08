Sorridente dopo la vittoria per 4-1 sul Cagliari, l'allenatore del Milan,, ha commentato così la gara ai microfoni di Dazn."E' bellissimo avere i nostri tifosi. Riaverli a Genova è stato bellissimo ma averli qui è stato ancora più bello. La squadra ha giocato con ritmo e qualità, ha avuto le idee chiare. I ragazzi mi sentono un po' meno in campo ma credo siano più contenti così"."Sandro ha lavorato tanto. Nel calcio succedono cose strane perchè nel primo giorno di raduno ho trovato Tonali, Leao e Krunic maturati e cresciuti tantissimo. Hanno avuto bisogno di qualche lezione passata per imparare nel futuro. Tonali ha tutto: ha gamba, posizionamento e qualità. Ora bisogna continuare così."Sono aperto a tutte le soluzioni, cercherò di schierare la squadra migliore"."Bakayoko non ha ancora firmato ma sarà uno di noi. Spero di recuperare tutti i giocatori importanti perchè avremo tantissimi impegni importanti con 7 partite in 20 giorni. Dovremo stare bene e lavorare con questa volontà""Credo che se vogliamo avere un futuro positivo, tutti i giocatori devono sentirsi titolari., forse arriveranno altri due calciatori. Il girone di Champions sarà difficile ma stimolante con avversari complicati e sarà importante per crescere senza avere paura di sbagliare e imparare dai nostri errori""In tutte le amichevoli c'è stata una situazione che si è ripetuta. Abbiamo fatto grandi prestazioni però abbiamo segnato pochi gol. Oggi segnare tanto significa che ci siamo mossi con qualità, lucidità e siamo stati più concreti. Ci saranno partite difficili ma le squadre forti devono vincere anche giocando male""Leao voleva giocare tutta la partita e gli ho detto di continuare a lavorare così. Sono sicuro che farà una grande stagione"