L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport al termine della partita pareggiata in extremis per 2-2 contro il Lecce.



MERITAVAMO LA VITTORIA - "E' un peccato, volevamo la vittoria, non l'abbiamo ottenuta per colpa nostra. Abbiamo avuto spirito, siamo stati generosi tenendo un buon livello. Dovevamo chiudere la partita perché poi possono succedere cose come quella del finale. La troppa generosità ci ha fatto perdere un po' di posizione e non abbiamo vinto una partita che meritavamo di vincere".



RISPOSTE - "Le strategie variano di partita in partita. I giocatori sanno l'importanza della maglia che indossa. Dobbiamo lavorare tanto e soprattutto bene. Questa gara ci aiuterà per capire i nostri errori".



IL GOL FINALE - "E' mancata un po' di collaborazione e di attenzione sul gol di Calderoni, potevamo chiudere prima quell'azione perché potevamo farlo e allora saremmo stati qui a parlare di una vittoria e non di un pareggio".



LEAO - "Leao con Piate? Devo conoscerli meglio, potranno giocare insieme quando troveremo gli equilibri giusti. Leao l'ho cambiato perché a fine primo tempo il dottore mi ha segnalato un indurimento muscolare, anche Paquetà l'ho visto meno in palla rispetto al primo tempo".