Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore del Milan e prenderà il posto di Marco Giampaolo esonerato ufficialmente nella serata di oggi. Il Corriere della Sera svela un dettaglio importante del contratto biennale che il nuovo allenatore firmerà con i rossoneri che ufficialmente sarà un contratto biennale. Non a qualunque costo però perché le parti hanno anche trovato un accordo verbale in cui, in caso di mancata qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione il contratto si risolverà senza penali.