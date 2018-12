L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha presentato in conferenza stampa la sfida che vedrà i viola affrontare il Milan."Domani deve diventare la nostra occasione. Non vedo un Milan in difficoltà: hanno un reparto difensivo importante, sono quarti in campionato. Le squadre che hanno delle assenze pesanti mettono sempre qualcosa in più. Ma anche noi domani dobbiamo dare di più. Dobbiamo dare continuità, anche perché la classifica è corta"."Se ripenso alla sentenza estiva del Tas? La colpa non è stata del Milan. Non fu la partita dell'anno scorso contro di loro ad averci impedito di andare in Europa. Fu la sconfitta col Cagliari in casa. Mi aspetto una bella prova da parte dei miei".- "L'ho visto carico. Ha dato continuità. Ha fatto una buona prova contro l'Empoli. Ha sbagliato e lo ha ammesso. Tutti noi facciamo degli errori e lui ha chiesto scusa.Bisogna togliergli un po' di pressione e sono sicuro che farà bene"."Quest'anno è ancora più difficile perché le squadre medio basse son difficili da battere. Anche l'anno scorso però la differenza è stata minima, i valori sono vicini. Credo che questo equilibrio durerà e nel girone di ritorno sarà ancora più difficile vincere contro chi vorrà salvarsi e chi lotterà per altri obiettivi"."Saranno contenti i miei direttori che avranno più tempo per fare le operazioni. Ci siamo adeguati come Italia a tutte le altre. Siamo dei professionisti, sappiamo del mercato ma i miei giocatori staranno attenti al campo. I direttori e la società conoscono le mie valutazioni, abbiamo fatto delle riunioni e sanno cosa fare".