. A Milanello ha preso parola, presentando la gara in conferenza stampa: "Se il campionato non avesse ripreso, la nostra sarebbe stata una stagione di rimpianti. Dobbiamo rincorrere, sarebbe importante riprendere con una vittoria. Abbiamo rimpianti per la Coppa Italia, soprattutto per la partita d’andata. Un po’ per demerito nostro e un po’ per certe decisioni"."Le somme vanno tirate alla fine, ma i punti che una squadra ha in classifica sono quelli meritati. Il dispiacere è che per le prestazioni tecnico-tattiche avremmo meritato risultati diversi, come all'andata o a Firenze. Significa che siamo mancati su altri elementi come attenzione o determinazione: se nello sport non si vince, si impara. Mi auguro di non ripetere gli stessi errori per fare un finale di campionato diverso"."Influiscono in maniera negativa su tutti, il calcio è con i tifosi. I tifosi sono passione, entusiasmo, motivazione, ma anche adrenalina, dovremo trovarla dentro di noi. Era l'unico modo per ricominciare. Se abbiamo la possibilità di tornare a giocare è merito del presidente Gravina, al quale faccio i complimenti per come ha gestito la situazione"."Con un calendario così ravvicinato, senza tifosi e dopo tre mesi di inattività, sarà un altro campionato. La squadra è motivata e concentrata, puntavamo tanto sulla Coppa Italia: è un dispiacere uscire così, ma lo facciamo a testa alta. Siamo il Milan, abbiamo il dovere di dare il massimo fino alla fine. Mi aspetto una squadra determinata"."Complicato? Per me no, credo nemmeno per i giocatori, siamo abituati a lavorare in mezzo a voci e distrazioni. Non possiamo farci distrarre da nulla. Futuro? Chi lo sa. Abbiamo un grande obiettivo, dobbiamo rincorrere, non credo che la posizione in classifica mostri le nostre qualità. Il futuro di tutti gli allenatori passa da questi 40 giorni, viviamo di prestazioni e risultati"."Sta meglio, avrà un nuovo controllo. Non so quando potrà tornare, ma sta lavorando con dedizione e impegno"."Credo possa aver finito la stagione, ha convissuto con un problema ormai ingestibile. Duarte? Può tornare con la Roma"."Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni, non è che non abbiamo creato. Gli episodi faranno la differenza, fare un gol in più - soprattutto in questo momento - sarà determinante"."Sarebbe un peccato terminare la stagione in questa posizione, non abbiamo neanche un calendario facile, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Sappiamo giocare bene, abbiamo qualità e sacrificio"."Sicuramente sì, voglio di più da Leao. Dev'essere più consapevole delle sue potenzialità e di cosa deve fare. Colombo e Maldini? Hanno le potenzialità per essere da Milan"."La società non è mai mancata, è chiaro che la parte sportiva con Massara e Maldini sia la più presente. Gazidis è stato poco presente a Milanello, ma ha altre mansioni"."Voglio fare un in bocca al lupo, mi auguro superi questa difficoltà".