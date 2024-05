Getty

Pioli nella storia del Milan, meglio di Ancelotti e Allegri

26 minuti fa

Un percorso di crescita attraverso alti e bassi, cadute e risalite culminate poi con la gloriosa vittoria nel maggio del 2022 con il 19esimo scudetto vinto contro l'Inter. L'avventura di Stefano Pioli termina con un pareggio casalingo contro la Salernitana. I numeri dell'ormai ex tecnico rossonero, introdotti da Cronache di Spogliatoio, ci portano dentro a quello che è stato il mondo rossonero in questi ultimi anni.



Infatti, Stefano Pioli è uno dei 5 allenatori con almeno 100 vittorie (il più veloce, dopo Ancelotti, a centrare tale risultato grazie a 166 partite) sulla panchina del Milan. Di questi, è quello con la miglior percentuale di vittorie (60%). Inoltre, rappresenta l'allenatore rossonero con la miglior media punti nell'era dei 3 punti a vittoria: Pioli 2.00, Ancelotti 1.97, Allegri 1.92, Leonardo-Seedorf 1.84 e Gattuso 1.81. Ma non finisce qui perché il suo Milan è la squadra più giovane ad aver vinto uno Scudetto dal 1994 (media età squadra a 26 anni e 97 giorni).