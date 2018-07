Dopo il 17-0 rifilato dalla Fiorentina ai dilettanti dell'US Borgo, Stefano Pioli ha così parlato in conferenza stampa: “Più passano i giorni e più ci sciogliamo. Mi è piaciuto che i giocatori si siano divertiti. Dobbiamo tornare a giocare come al campetto da bambini. Mi piace l'entusiasmo dei ragazzi e della voglia di giocare".



CECCHERINI - "Io ho condiviso tutto con la società, che sa di cosa abbiamo bisogno. Lo abbiamo seguito per tanto. Può giocare sia centrodestra che centrosinistra. E' molto motivato e contento".



MILENKOVIC - “Nella mia testa parte a destra perché usiamo una difesa 'sporca' che può essere a tre e a quattro. Il Mondiale lo ha fatto crescere tanto. Ancora non ha toccato il massimo delle proprie possibilità, deve continuare con voglia. Abbiamo deciso di farlo rientrare in anticipo perché potremmo iniziare in anticipo la stagione ed è importante averlo a disposizione".



VLAHOVIC - "E' il momento giusto per capire il livello di tutti questi calciatori. Valuterò queste amichevoli per valutare il lavoro suo e di Graiciar. Sono giocatori giovani sul quale credo che sia giusto scommettere. Io andrei piano sulle valutazioni. Coi giovani non è semplice. Chiesa ha fatto il primo ritiro due anni fa e pochi di voi potevano pensare che poteva giocare titolare contro la Juventus. Facciamoli crescere, l'importante è che abbiano qualità tecniche e caratteriali per rimanere in prima squadra. In tanti potranno rimanerci. E' un gruppo che lavora molto bene. Sappiamo che sarà una stagione dura”.



PJACA E PASALIC - "Da allenatore, prima arrivano giocatori nuovi e più posso lavorare bene. Vorremmo inserire giocatori che alzano il livello di spessore della squadra. Il mio interesse va contro questa situazione, se c'è da aspettare qualcosa in più anche io sono pronto per aspettare. Non so se arriveranno questi due giocatori, ma arriveranno giocatori che ci permetteranno di crescere".



DABO - “E' un giocatore tecnico che ha buone qualità. Deve solo imparare a riconoscere gli spazi e lo sta cercando di fare. E' uno di quelli da cui mi aspetto passi avanti. Voglio 20-21 titolari e da lui mi aspetto questa crescita. Più giocatori forti ho e più sarò contento anche se dormirò meno il sabato sera".



EYSSERIC - “Lui può giocare esterno e trequartista. A me piace muovere molto gli attaccanti esterni, soprattutto in base agli avversari. Può giocare nel 4-3-3".



DELLA VALLE - “Li ho sentiti e mi auguro che possano arrivare qui, anzi penso che verranno a trovarci".



CHIESA - “Federico quest'anno dovrà cercare di segnare di più. Ci sono più di sei gol nei suoi piedi. Nell'uno contro uno ha uno strappo importante. Lui deve essere più attivo in fase di non possesso palla, mantenere le posizioni giuste in pressione e se farà questo migliorerà ancora tantissimo. Ha fatto un salto importante nella passata stagione ma deve migliorare ancora qualcosina per diventare veramente forte".



EUROPA LEAGUE - "Sono sereno perché è una situazione che non dipende da noi. Io mi auguro di giocare l'Europa e credo che ce lo meriteremmo per la serietà che la società ha sempre dimostrato oltre che per il lavoro della squadra. Saremmo comunque pronti e i miei giocatori mi stanno piacendo molto. Contraccolpo senza Europa? Non lo temo assolutamente. Per la crescita della squadra e per il prestigio della società sarei molto contento di giocare l'Europa. Comunque noi abbiamo un obiettivo importante, ovvero crescere e migliorare la classifica. Abbiamo un bel precampionato da fare in ogni caso con avversari di un certo livello e arriveremo pronti all'inizio del campionato".