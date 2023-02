che, dopo 8 mesi di stop, soltanto con la sua presenza scenica e un indiscusso ed indiscutibile carisma sarebbe in grado di risollevare una squadra in totale sbandamento e dall'encefalogramma piatto. Questi però sono toni e contenuti da favola, che non tengono in considerazione che. Di certo non è una storia da libro cuore capace di commuovere lo stesso Pioli."L'autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Il suo ruolo è di grande motivatore e grande giocatore.Tutti dicono tra un mese magari sarà pronto? Io posso controllare le mie scelte e cosa fanno i miei giocatori".nell'analizzare le attuali condizioni di Ibra, che salvo intoppi strapperà la convocazione per la partita di domani sera contro il Torino. E soprattuttoCome se la sua sagoma imponente e minacciosa per compagni avversari fosse di per sè la panacea ad ogni tipo di male. Come se la sola apparizione di un giocatore che nell'ultima stagione non è andato oltre le 11 partite da titolare in campionato potesse ribaltare lo stato di involuzione della rosa di Pioli., tenuto conto dell'aspetto anagrafico e del recente storico sul fronte infortuni. Torna ad essere motivo di riflessione la valutazione fatta dalla dirigenza del Milan al momento di puntare ancora su di lui dopo un'annata sofferta dal punto di vista atletico come quella passata. EQuindi la permanenza di Ibra e la scelta caduta su Origi piuttosto che su altri profili a parametro zero sottoposti all'attenzione di Maldini e Massara. Da quanti anni ormai il Milan rinuncia scientemente all'acquisto di un centravanti di prospettiva e che, anche in termini economici, rappresenti l'investimento di punta dell'attuale progetto tecnico? Un rinvio dietro l'altro che alla fine presenta il conto e ti fa pagare dazio. Bastassero i proclami di Ibra, Pioli avrebbe risolto molti dei suoi problemi. E invece...