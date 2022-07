A margine del raduno dei campioni d'Italia in carica, Pioli ha parlato del suo nuovo Milan. Tra risposte sul mercato e sulla passata stagione, l'allenatore del Diavolo ha parlato di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, e si è lasciato sfuggire un indizio su Ziyech.



MERCATO -"Sul mercato sono tranquillo. Abbiamo dirigenti molto capaci, mi affido a loro ma so che sapranno prendere le decisioni giuste per migliorare la nostra squadra. Lo scorso mese l’ho vissuto bene. Nessuna ansia per i rinnovi di Maldini e Massara, è stata un’attesa molto serena. Tra noi parliamo quotidianamente e sono stati sempre positivi e propositivi. Altra dimostrazione di compattezza e solidità del club, uno dei nostri segreti. E continueremo ad andare verso quella direzione".



OBIETTIVI - "Obiettivo? Non ci dobbiamo fissare su uno ma sul percorso. Bisogna giocare ogni singola partita per vincerla, è inutile fare previsioni ora. L’unica cosa che conta è la preparazione per questa stagione particolare. Sarà la prima volta che si giocheranno 21 partite in 3 mesi. Si tratta di una prima volta per tutti. Concentriamoci su questo, saremo molto attenti sulla preparazione".



DYBALA E ZIYECH - Pioli non si bilancia sui sogni di mercato. "Dybala? Tutti i calciatori forti e che si mettono a disposizione della squadra possono fare al caso nostro". Nessuna parola invece su Ziyech, anche se alla domanda sul giocatore del Chelsea, all'allenatore è scappato un sorriso.