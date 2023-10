L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Sky nel pre partita della sfida contro il Genoa per presentare la gara



CALENDARIO - "Siamo abituati a questo calendario, abbiamo preparato bene la partita a livello mentale".



IL GENOA - "Il nostro avversario è forte e aggressivo, ha messo in difficoltà grandi squadre".



NON CI SARA' GRANDE DISTACCO - "Tutte le partite pesano, il campionato è molto impegnativo, non credo ci sarà grande distacco alla fine dell'anno, quindi sarà importante dare tutto in qualsiasi partita".



CAMBI TATTICI - "È la soluzione migliore per impattare bene la partita. Luka (Jovic ndr.) è un giocaotre forte che ha bisogno di giovare. Ho una squadra equilibrata per iniziare la partita, e pure grandi cambi per risolverla".