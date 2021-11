Stefano Pioli e il Milan hanno ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione per l'anno successivo. Un bel modo di ringraziare il tecnico emiliano che ha riportato i rossoneri nelle zone alte della classifica e in Champions League con un gioco convincente, oltre a un bell'upgrade economico che la società meneghina ha riconosciuto al tecnico che passa da 1,5 a 3,2 milioni di stipendio annuo.



Pioli compie un deciso balzo in avanti in questa speciale classifica, portandosi al quarto posto in coabitazione con Luciano Spalletti del Napoli. Sul gradino più alto del podio troviamo Massimiliano Allegri che percepisce dalla Juventus 7,5 milioni all'anno, subito dietro Josè Mourinho che per riportare ai vertici la Roma ha chiesto e ottenuto 7 milioni a stagione, sul gradino più basso del podio Simone Inzaghi che ha accettato la panchina dei campioni d'Italia dell'Inter in cambio di 4 milioni a stagione.