Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha ritirato a Coverciano il Premio nazionale per lo sport Nereo Rocco: ecco le sue dichiarazioni a margine della cerimonia.



"Vincere ancora? Ci si prova, è un campionato molto livellato con tante squadre forti, noi vogliamo rimanere tra le più accreditate fino in fondo. Milan-Napoli? Prestazione di alto livello, ma non abbiamo raggiunto il risultato e quindi possiamo e dobbiamo fare meglio. Sarà importante capire come gestire chi andrà al Mondiale, ma ora fino a metà novembre l'obiettivo è quello di rimanere al vertice".



RINNOVO - "Io al Milan mi sento a casa: quando uno si sente a casa non prende in considerazione altro. Credo che abbiamo ancora tante cose da fare, non sono preoccupato per il contratto o per il futuro. Ciclo? Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio, so quanto glorioso è stato il passato di Rocco in rossonero. Il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorare e puntare ai vertici".