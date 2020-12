L'allenatore del, Stefano, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta all'ultimo secondo per 3-2 contro la Lazio e che consente ai rossoneri di controsorpassare l'Inter e restare in vetta alla classifica alla fine di questo 2020.​“Partita complicata e importante contro una squadra forte, serviva un grande sforzo e ci siamo riusciti. Sono soddisfatto e orgoglioso della mia squadra. La Lazio ha preso controllo del campo per colpa mia, ho chiesto a Saelemaekers di abbassarsi e dare una mano"."L’assenza di Ibra? Un campione come lui manca, ma stiamo sfruttando bene le caratteristiche di tutti gli altri"."​Anche nelle difficoltà abbiamo avuto occasioni, spirito e voglia di vincere: ci sta dando grandi vantaggi. È la passione che ci mettiamo a fare la differenza, abbiamo il fuoco dentro. Il merito maggiore dei nostri risultati è del club, la proprietà ci fa stare tranquilli e l’area tecnica mi ha messo a disposizione ragazzi forti. Abbiamo alzato il livello ma non siamo ancora perfetti. Mi auguro di avere presto tutti a disposizione"."Se ne occupano i nostri dirigenti, i quali sono molto competenti e sanno perfettamente cosa fare. Se ci saranno le giuste occasioni proveremo a migliorare questo organico, io intanto sono contento dei giocatori che ho a disposizione. Ancora non abbiamo vinto niente, ma siamo felici di aver chiuso bene la prima parte di stagione”."Abbiamo dei giocatori molto forti, in tanti ruoli. Hakan fa parte di questi. Da quando ho cominciato ad allenarlo dico che ha qualità straordinarie. Sa attaccare la profondità, sa concludere, si sacrifica per la squadra. Ha personalità e talento. Voglio che continui così, deve insistere su questa strada. Rinnovo? Credo che Calha stia benissimo con noi e sono sicuro che la sua volontà sia quella di restare al Milan”