Il Milan vuole chiudere il cerchio contro la Sampdoria in una settimana che lo ha visto ottenere due successi di importanza capitale in campionato contro l'Inter e in coppa Italia contro la Lazio. A San Siro arriva la Sampdoria dell'ex Giampaolo in cerca di punti salvezza, Stefano Pioli presenta la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia.: "Credo che sia un bellissimo segnale per un club che ha una visione per il presente e per il futuro. E' un segnale molto importante per tutto l'ambiente, avere giocatori che sentono questa necessità, che hanno questo senso di appartenenza, e un club che ha questa voglia di programmare tra presente e futuro, significa che il percorso può dare stabilità a un club che vuole tornare ai massimi livelli".: "Il pessimismo a Milanello non c'è mai stato, abbiamo sempre lavorato con fiducia. La forza del gruppo è continuare a farlo quando i risultati non vengono, è facile farlo quando si vincono le partite. Continuiamo a pensare di partita in partita, siamo chiaramente soddisfatti delle ultime due gare. Ora conta solo quella di domani e c'è grande concentrazione"."Zlatan si sta allenando ancora a parte, c'è da aspettare ancora un po'"."Adesso Olivier sta bene fisicamente e mentalmente, l'importante è che la squadra continui a fare un gioco offensivo. In questo caso questo numero sia un caso".: "Sono convinto che, al di là dei risultati delle altre e della nostra partita di domani, la squadra è molto più consapevole e matura rispetto a uno o due anni fa. Ma è normale che sia così. E' una squadra giovanissima, ha fatto esperienze ed è cresciuta. I ragazzi sanno che da qui alla fine della stagione ogni partita avrà un peso specifico importante. Ma quello che conta è solamente domani".: "Per il nostro modo di giocare mi aspetterei un bilancio più equilibrato, ma così non è. Questo deve motivarci e stimolare di più per migliorare i nostri risultati casalinghi. Dobbiamo sfruttare l'energia che i nostri tifosi ci danno".: "Credo che il nostro club sia in quella direzione e sia una direzione necessaria, logica e giusta, soprattutto per il momento che tutta la società sta vivendo".: "Mancano quindici partite e sono tante. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile. In questo momento è sottile il gap tra il vincere e il non vincere, i dettagli faranno la differenza. Domani abbiamo una partita difficile, affrontiamo una avversario che domenica ha vinto 4-0 col Sassuolo. Se metteremo in campo una prestazione di livello avremo la possibilità di vincere".: "Dobbiamo affrontarle con convinzione e fiducia. Dobbiamo giocare ogni partita al massimo, sapendo che il più delle volte il risultato dipende da noi".: "Tutti daranno il loro contributo per far sì che la squadra si esprima ai massimi livelli. Dobbiamo spingere al massimo e tutti i giocatori sono disponibili per cercare di dare questo apporto alla squadra".: "Vedo giocatori motivati in tutto e per tutto, siamo riusciti a creare un ambiente positivo e professionale. Vedere giocatori così felici credo sia molto importante".: "Franck è un titolare del Milan, come lo sono Tonali, Bennacer, Krunic e tanti altri giocatori. L'altra sera, contro Milinkovic, ha fatto una partita super, con l'Inter gli avevo chiesto sacrificio e lo ha fatto. Sono convinto delle qualità morali e tecniche di Franck, deve continuare così"."Ballo si aggregherà oggi alla squadra, farà il primo allenamento con noi. Durante la Coppa d'Africa ha avuto un infortunio. Ieri ha fatto un provino a parte e ha dato risultati positivi. Se oggi farà tutto l’allenamento sarà a disposizione per domani, poi vederemo che scelte fare dall'inizio": "Ismael ha fatto bene quando è entrato con la Juve, ha avuto durante la sosta la possibilità di recuperare e ha fatto un ottimo derby. E' in condizioni ottimali per far bene, è un giocatore di grande intensità e lucidità, per noi è importante"."E' un titolare, gioca con forza, coraggio e personalità. Mi ha sorpreso all'inizio, ma ora non mi sorprnde più. La sua forza è affrontare ogni partita con grande convinzione e fiducia. Ha dei mezzi fisici e di lettura importante: per me è assolutamente un titolare del Milan"."La sua impronta si vede già, è una squadra che vuole palleggiare. Hanno delle belle caratteristiche e dei bei giocatori offensivi. Giampaolo sarà molto motivato, perché è un grande allenatore e vuole risollevare le sorti di una grande società come la Sampdoria".