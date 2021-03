Dopo il pareggio in extremis a Old Trafford, Stefanoha commentato così la partita del suo Milan a Manchester a Sky Sport: "I complimenti sono da passare ai miei giocatori. La squadra ha giocato con personalità e fatto la partita, l’abbiamo comandata e gestita anche, l’avversario è di grande qualità. Una prestazione importante che deve dare ancora più fiducia ai miei giocatori. Io ho pensato fosse l’avversario giusto per noi.e queste sono le partite che ti fanno crescere, dove ti devi mettere in discussione.e per arrivare in fondo devi superare questi ostacoli. Ma il turno è tutto da guadagnare, gli avversari sono veloci e forti. La soddisfazione c’è, ora testa l campionato, i miei ragazzi sono bravi".- "Gol annullato a Kessie? Ci sono rimasto. Dalla panchina non avevo visto nulla, avevo esultato e il gol ci avrebbe dato ancora più forza soprattutto mentale.- "Non sto allenando un gruppo normale, ma eccezionale sotto tutti i punti di vista. Io glielo dico sempre, quando vedo questo credo sia giusto essere soddisfatti e contenti. È un buonissimo risultato, a fine partita siamo contenti, ma si poteva fare anche di più. Siamo all’altezza dello United. La foto di stasera è lo spirito della squadra, la voglia dei miei giocatori. Serve tanto mentalmente per giocare come facciamo noi, questi ragazzi non mollano mai e ci credono sempre e lottano. Continuiamo così ora, in campionato ed Europa".- "Ha bisogno di prestazioni così, non delle mie coccole. Ha talento e qualità, mi piace la sua voglia che sicuramente è superiore rispetto alla passata stagione”.