da un metodo di lavoro che è diventato materia di studio. Da Theo Hernandez a Kalulu passando per Tonali e Leao,Ecco perché l'allenatore campione d'Italia ha rispedito al mittente le critiche piovute negli ultimi tempi per la gestione del proprio organico in questa prima parte di stagione. Nella quale proprio gli ultimi arrivati,ad imporsi.- Troppo eclatante la situazione di mister 35 milioni De Ketelaere, sempre più spesso in panchina e quasi intristito dopo un avvio che aveva lasciato intravedere i lampi del suo potenziale. Non meno degne di attenzione sono le situazioni degli altri acquisti dell'ultima finestra di mercato, tutti confinati ad un minutaggio certamente non in linea con le loro aspettative. Ma: ". Qua dentro siamo abituati ad una regola: dare aiuto e chiedere aiuto vuol dire unire le nostre forze e sfruttare tutte le nostre forze insieme, quindi". Il calendario ipercompresso e anomalo di questa ultima porzione di 2022 e la necessità di fare da subito il maggior numero di risultati possibile ha giocato un ruolo non indifferente, ma sempre dalle dichiarazioni e dalle scelte recenti dell'allenatore rossonero si evince come la musica potrebbe cambiare in vista del 2023., che dopo l'esordio dal primo minuto di Cremona dovrebbe avere una nuova chance contro la Fiorentina. Un giocatore con caratteristiche uniche nella batteria dei centrali rossoneri,Un "primo passo verso l'ignoto", che presto potrebbe riguardare un altro ragazzo di belle speranze arrivato nelle ultime ore del mercato estivo, sul quale il club rossonero ha puntato dopo aver incassato i "no" a vario titolo e di diversa natura per Renato Sanches, Chukwuemeka e Onyedika. ", sono sicuro che a lui servirà anche la pausa. Sono sicuro delle sue qualità e ci tornerà utile". La sensazione è anche per il belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg il salto sia dietro l'angolo.- Con De Ketelaere che rappresenta un discorso a parte, in virtù anche della cifra che il Milan ha deciso di destinare per un ragazzo del 2001 già con una discreta esperienza sui palcoscenici della Champions League e ritenuto da più parti un progetto di campione,che lo hanno limitato proprio nelle ultime settimane, quando l'assenza contemporanea di Calabria e Florenzi ha riaperto le porte a Kalulu da terzino destro; ad onor del vero,, mandato in campo per l'ultima volta nel complicato primo tempo di Verona e poi sparito dai radar., che ne ha certo colto il talento ma allo stesso tempo non lo considera pronto per entrare nelle rotazioni. Sono le due facce del metodo Milan, che chiede tempo prima di emettere le sentenze definitive.