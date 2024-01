Con l’uscita prematura dalla Champions League nella fase ai gironi e una ampia distanza dall’Inter capolista in classifica per il Milan la coppa Italia diventa un’opportunità per cercare di nobilitare una stagione nata con aspettative diverse. L’ultimo successo dei rossoneri nella competizione nazionale Risale a oramai 20 anni fa, nella stagione 2002/2003. Il primo avversario per Hernández e compagni sarà il Cagliari di Ranieri domani sera a San Siro. Pioli è pronto a rivoluzionare totalmente l’undici titolare.



ESORDI IN PROGRAMMA- La più grande novità di formazione riguarda l’esordio dal 1’ di Jiménez, esterno sinistro classe 2005 arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro dal Real Madrid. In realtà lo spagnolo doveva già esordire contro il Monza in campionato ma poi l’infortunio di Okafor costrinse Pioli a fare un altro tipo di sostituzione. La linea difensiva sarà completata da Simic e Theo centrali con Calabria a destra mentre sarà Mirante a difendere i pali. A centrocampo si va verso la coppia Adli-Reijnders con Romero schierato sulla trequarti. In attacco al fianco di Jovic ci saranno Chukwueze e Chaka Traorè, anche lui all’esordio dal primo minuto.