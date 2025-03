Pioli-Ronaldo, lite nell'Al-Nassr? CR7 non prende bene il cambio, la ricostruzione

AFP via Getty Images

Con la vittoria di ieri nella 25a giornata del campionato dell'Arabia Saudita,agganciando l'Al-Qadsiah di Aubameyang e dell'ex Cagliari Nandez: 51 punti, -3 dal secondo posto e -10 dal primo. Secondo successo consecutivo, quarta partita senza sconfitta e riflettori puntati - come sempre - su Cristiano Ronaldo.- L'attaccante portoghese ha sbloccato la gara dopo soli 4 minuti aprendo le porte al 3-1 finale (le altre reti di Mané e Duran), ma al 61' è stato sostituito e non ha preso bene il cambio: l'Al-Nassr era rimasto in dieci per l'espulsione di Boushal,

- Ronaldo è il capocannoniere della Saudi Pro League con 19 gol in 24 partite (27 stagionali considerando tutte le competizioni), malo motivano ancora di più ad andare avanti senza mollare. Una macchina da gol tra le mani di Pioli.