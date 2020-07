Ormai sembra tutto chiaro. Manca soltanto l’ufficialità e poi il segreto di Pulcinella svanirà in questa strana estate impossibile da dimenticare., che deve decidere se andare in panchina, oppure telecomandare dall’alto un allenatore di sua fiducia., licenziato come una colf che aveva rubato i gioielli della famiglia in cui lavorava., che da grandi professionisti quali sono lavoreranno fino all’ultimo giorno come se fosse il primo.Il tempo, come sempre, dirà se questo nuovo ribaltone tecnico darà i suoi frutti, ma l’esperienza suggerisce che, con tutti i rischi del caso.in cui non può vantare un curriculum ricco di successi come Ancelotti, per citare un collega con la sua età; e infine, o meglio soprattutto,, in cui c‘erano dirigenti esperti come Berlusconi, Galliani e Braida. E siccome Pioli nel frattempo sarà su un’altra panchina, o nella peggiore delle ipotesi per lui sarà a casa,In fondo la situazione per certi versi è simile, perché. Il tempo, però, ha dimostrato che senza i giocatori con le qualità del suo primo Napoli, e l’altra sera a San Siro senza Dybala e Rugani, lo spettacolo e i risultati rimangono un’utopia. Con l’aggravante, pensando al futuro Milan, cheè criticato meno di Allegri, perché. In un campionato che speriamo rimanga irripetibile, per le cause che hanno provocato prima la sospensione e poi questa intensissima ripresa, Pioli ha dovuto convivere anche con le voci sempre più insistenti sull’arrivo di Rangnick. Eppure, oltre a non perdere mai la calma nelle dichiarazioni, prima e dopo le partite, ha saputo compattare una squadra presa in corsa, che era al quattordicesimo posto, portandola in piena zona Europa League.In casi del genere sarebbe stato comprensibile smobilitare a livello psicologico e di conseguenza tecnico. Invece, dopo la sosta forzata, il Milan ha vinto tutte le partite, pareggiando soltanto a Ferrara, ma soprattutto è riuscito a battere per la prima volta le squadre che lo precedevano in classifica: la Roma, la Lazio e infine la Juventus, che non incassava quattro gol dalla finale di Champions contro il Real Madrid., perché il Milan è sempre cresciuto alla distanza, come si è visto anche nel secondo tempo contro la Juventus.con Rangnick nel ruolo di direttore tecnico, perché Pioli ha una grande dignità che fa rima con professionalità e non accetterebbe una simile proposta.. E così il clamoroso 4-2 contro la Juventus rischia di essere ricordato come una partita stravinta per festeggiare il presente, ma inutile per programmare il futuro. Quando Pioli sarà rimpianto ancora più di Allegri.