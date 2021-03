Quello controè stato un pareggio indigesto per ilche riacciuffa sì al 97esimo un punto che sembrava perso, ma che palesa anche tanti dei limiti che questa squadra ha o meglio che si sta ritrovando ad avere, in questa delicatissima fase della stagione.con giocatori chiave per affrontare partite con squadre così chiuse che purtroppo non erano a disposizione. Un segnale che guarda ben oltre la gara contro i friulani.Nel corso dell'intervista concessa a Dazn, Pioli ha infatti puntato il dito su"Oggi ci mancavano le caratteristiche giuste per affrontare questo tipo di partita,Leao e Rebic hanno altre caratteristiche". In sostanza, le due prime punte della rosa e oggi fermi per infortuni. Entrambi sono in là con l'età, entrambi hanno il contratto in scadenza a fine stagione eConfermare o no Ibrahimovic è e sarà un tema che per il Milan sarà centrale a lungo e va anche detto chepersistono sebbene all'occorrenza possa fare anche l'esterno come già fatto in passato in bianconero (magari non per tutti i 90 minuti). Ciò che emerge dagli ultimi risultati e si intravede dalle parole di Pioli è chedei due a prescindere dalla loro conferma.Ilpiù grande, ma ad oggi quasi impossibile da percorrere è Erling Brautdel Borussia Dortmund che però soltanto dall'anno prossimo avrà una clausola rescissoria da 75 milioni e ha già tantissimi pretendenti (nonché Mino Raiola come procuratore). Affidarsi ale pescare un nome esotico potrebbe essere undato che accanto a Ibra o senza di lui, servirà una grossa certezza per il reparto avanzato. E allora potrebbero tornare anche in augegià integrati nel calcio italiano e vogliosi, magari, di cimentarsi con obiettivi e palcoscenici più importanti. Giocatori comedel Torino odella Fiorentina, sicuramente più giovani e integri di Ibrahimovic e Mandzukic. L'appello è stato lanciato, il Milan lo sa e ci sta lavorando. A Pioli servirà una punta centrale di grande livello. Il budget per acquistarla però passerà prima di tutto dal campo. Con o senza Champions, infatti, potrebbero cambiare tutti gli scenari.