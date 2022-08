L'allenatore del, Stefano, ha presentato a Milanello la sfida che domani vedrà i rossoneri affrontare"La stagione scorsa sappiamo come è andata e ci ha creato un bagaglio d'esperienza che stiamo portando avanti con entusiasmo e consapevolezza. Siamo alla seconda di campionato, dalla prossima settimana ci sarà un primo tour de force. Abbiamo preparato bene la partita, l'Atalanta è una squadra molto forte, la conosciamo bene. Siamo pronti a mettere in campo il nostro modo di giocare"."E' uno step per crescere, per vedere la nostra prestazione e ogni partita ti dà delle indicazioni. Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma non l'intelaiatura. Abbinano organizzazione, intensità e qualità. E' uno scontro diretto, una partita importante che arriva presto nel calendario che dobbiamo affrontare nel modo migliore possibile".""Un centrocampista completo. Ha bisogno di esperienza di situazioni da interpretare. Ho ritrovato un ragazzo con grande umiltà e voglia di lavorare. Sa che deve continuare su questa strada, deve essere ambizioso perché ha grande potenziale. Ma deve mantenere questa voglia, generosità e questo sentirsi così milanista. Quando giochi con passione riesci a dare qualcosa in più"."Dobbiamo essere una squadra intercambiabile. Domani si chiudono le prime due settimane normali. Siamo forti, qua dentro tutti dobbiamo sentirci importanti, ma nessuno è indispensabile. Ciò che è indispensabile è la mentalità e il lavoro. Favoriti? Ci sono 7-8 squadre forti"."Se vuoi giocare nel Milan devi accettare una grande competizione coi compagni. Lo so già che le scelte per domani non sono facili. In tanti possono giocare dall'inizio, ma dovrà fare delle scelte anche per cambiare la partita a gara in corso. Origi sta meglio. CDK lavora da una settimana in più con noi. Adli.. Anche Giroud sta meglio"."Il mercato è condiviso con il club e l'area tecnica. Se c'è l'opportunità miglioreremo la rosa, ma la rosa è forte e competitiva. Se poi si troverà qualcosa che ci possa far migliore bene, se no siamo già molto competitivi"."Alla fine conta fare punti. Secondo me sarà talmente equilibrato che sarà difficile ripetere il punteggio dell'anno scorso. LA prima giornata hanno vinto tutte, ma le difficoltà possono arrivare anche con le altre. Vincerà chi sarà il più continuo e saprà interpretare ogni singola partita con grande intensità. Gli scontri diretti saranno poi sicuramente importanti""Abbiamo fatto una seduta video con il mio collaboratore. Lui ha fatto benissimo sia a destra che centralmente e che da sinistra. Comunque tutte le sue azioni sono partite dalla trequarti centrale. Difficile possa giocare partendo da destra. Se lui è un trequarti giocherà lì, la mia missione è far rendere tutti al meglio. Poi il fatto che possa spostarsi di volta in volta un po' più a destra o un po' più a sinistra è un vantaggio""Le sue caratteristiche sono la fisicità, i chili e gli inserimenti. Il problema fisico che ha avuto gli ha fatto perdere una settimana di lavoro e tre amichevoli che sarebbero servite. Ora è pronto per dare una mano".L'Udinese ha lasciato molto più libera la fascia destra ed è stato dettato dal loro atteggiamento il fatto che noi abbiamo fatto di più in fase offensiva di la. L'Atalanta prende molti più riferimenti e vediamo. Correre tanto non sempre signilfica essere liberi, bisogna leggere le situazioni""Oltre a Ibrahimovic si è femrato Krunic per un problema muscolare"."Stesso ruolo e caratteristiche simili. Uno è mancino ed è più bravo a mantere l'ampiezza, mentre Alexis a muoversi fra le linee"."Bennacer è un giocatore completo. Se poi da dove, se più alto o più basso, dipende da come vogliamo costruire. Se con due mediani oppure no. Se saranno due mediani allora si abbasseranno entrambi, altrimenti uno dei due si alzerà per gli inserimenti"."Numericamenti il Milan è completo a centrocampo. Krunic è il nostro jolly, quest'anno non giocherà sulla trequarti e sarà un mediano a tutti gli effetti. Ne ho 5 per 2 ruoli, mi sembra bastino. Bakayoko sta meglio, e conto anche lui'"Credo che debba far parte dell'ambizione di ogni singolo membro di questo gruppo il fatto di dover dare di più. Ho responsabilità importanti su come schiero la squadra e su come la motivo. Il livello della mia comunicazione con loro mi porta a dover essere sempre più diretto. Dobbiamo lavorare bene insieme per crescere. Come i giocatori, anche io devo crescere e qui mi sento di poter lavorare sempre di più per ottenere il massimo".