Ultima chiamata per ilin Champions League. Domani sera i rossoneri saranno di scena al Wanda Metropolitano ospiti dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.presenta la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia:"Abbiamo analizzato come gioca l'Atletico Madrid prima dell'allenamento. Per questa partita è abbastanza semplice motivare i ragazzi, è l'ultima occasione per restare in corsa in Champions League".: "La squadra è pronta a essere competitiva in tutte le competizioni. Per molti di noi è la prima volta in Champions. Abbiamo affrontato avversari di altissimo livello. Abbiamo dimostrato di non essere troppo distanti, ma ci è mancato qualcosina e domani dobbiamo provare a mettere a posto tutto. Serve una prestazione al 100%".: "Sta meglio ed è pronto. Siamo gli stessi di Firenze, con Daniel Maldini in più".: "Ha un problema all'anca, che ha portato a un problema al muscolo otturatore. Proveremo a recuperarlo per domenica"."Non si deve mai giudicare una prestazione per una giocata o per una situazione. A Firenze abbiamo perso perchè nelle due aree di rigore non siamo stati precisi come altre volte. Abbiamo avuto meno attenzione e qualità del solito. Non è una questione di approccio... Purtroppo non abbiamo fatto goal, ma questo è il calcio. Dobbiamo sapere per domani sera che serve la prestazione con qualità e attenzione nelle due aree di rigore, altrimenti la prestazione è aria fritta".: "Le mie scelte passano sempre dalla condizioni di ogni singolo giocatore. L'infortunio di Rebic ci toglie una pedina importante. In queste partite dovrò cercare di gestire al meglio Leao, Ibra e Giroud. Giochiamo ogni tre giorni, ogni partita pesa tanto, vogliamo essere sempre competitivi"."Non c'era bisogno del finale per capire le qualità dei nostri avversari. È una delle squadre in Europa che recupera più risultati alla fine. Dobbiamo rimanere con le antenne dritte. Però capita anche a loro essere ripresi. Le partite non finiscono mai. Dobbiamo giocare per crederci sempre"."A prescindere dalla presenza di Griezmann, l'Atletico ha qualità importanti. Chiunque giochi sarà una formazione competitiva. Dobbiamo esserlo anche noi, come lo siamo stati all'andata in parità numerica".