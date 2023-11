La fiducia incassata dalla società a inizio settimana è stata trasformata in una energia positiva sul campo. Stefano Pioli è il grande protagonista della vittoria del Milan sul Psg che tiene più vive che mai le chances di ottenere la qualificazione agli ottavi in un girone molto duro e competitivo. Il tecnico emiliano ha lavorato bene sulla testa di un gruppo che ha sfoderato una prestazione di grande personalità e carattere contro uno avversario che aveva dominato solo due settimane fa a Parigi.



MOSSA VINCENTE - Per la prima volta dall’inizio della gara il Milan cambia e torna all’antico: il 4-3-3 diventa 4-2-3-1 con Musah a portare la croce a centrocampo e Loftus-Cheek che ha letteralmente spostato gli equilibri. L’ex Chelsea è stato bravissimo nell’aggredire sempre le linee del PSG. Con qualità e una forza fisica devastante.



ECCO LA SVOLTA - Doveva essere la gara della svolta è così è stato. Pioli si riprende il suo Milan e allontana tutte le critiche ricevute negli ultimi giorni. La notte è rossonera, c’è ancora vita in Champions League.