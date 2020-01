La vittoria di Cagliari ha dato nuovo entusiasmo al Milan, adesso è tempo di dare continuità. Stefano Pioli presenta la gara di domani contro l'Udinese in conferenza stampa.



SULLA FASE DIFENSIVA: "La squadra sta lavorando tanto, abbiamo trovato equilibri anche con un sistema di gioco diverso, tutti sono attivi per cercare di mettere sotto pressione l'avversario. Dobbiamo avere la consapevolezza che possiamo fare gol e non subire gol può far sì che si vincano le partite".



SULL'ENTUSIASMO DEI TIFOSI: ​"I tifosi stanno dimostrando un sostegno incredibile, i tifosi ci hanno sempre sostenuto, anche domani dobbiamo provare a prendere entusiasmo e forza, dobbiamo dare tanto per avere tanto. Dobbiamo fare il girone di ritorno meglio dell'andata ed ottenere vittoria davanti ai nostri tifosi".



SUL MILAN GUARITO: "Deve sfruttare questo momento, stiamo bene, dobbiamo migliorare la classifica, il girone d'andata non è stato all'altezza, domani abbiamo la prima occasione".



SUGLI INFORTUNATI: "Siamo in emergenza. Quelli che ci sono sono motivati e pronti per domani".



SU CASTILLEJO TITOLARE: "Deve sfruttare ogni occasione che ha per giocare. Sta ritrovando la condizione giusta, tutti sono titolari, tutti sono disponibili".



SU DONNARUMMA: "Può giocare, è tra i convocati".



SU IBRAHIMOVIC: "Ibra sta dimostrando di non essere una figurina, sta dimostrando di essere un valore aggiunto per questa squadra, è una manna dal cielo avere un giocatore del genere. Vuole vincere anche le partitelle, è così che si sta al Milan".



SUI GIOCATORI CONDIZIONATI DAL MERCATO: "Non c'è tensione, tutto il gruppo sta lavorando con attenzione e partecipazione, abbiamo una partita talmente importante e di mercato non vorrei parlare. Tutti i convocati sono pronti e disponibili a giocare e ad aiutare la squadra".



ANCORA SU IBRAHIMOVIC: "Quando facciamo il torello si incazza se un compagno non lo fa bene, con qualità. E' sicuramente un valore aggiunto, è stato preso anche per questo. Il livello degli allenamenti non era inferiore ma si è alzato".



SU SUSO: "Io in lui ci credo, ha tutte le qualità per essere un giocatore importante".



SU PAQUETA: "Paquetà sta bene, si sta allenando bene, non può essere completamente soddisfatto come i non titolari. Non è un esterno puro, se gioca Paquetà non posso chiedergli la corsa in profondità come Castillejo, l'importante è avere una squadra equilibrata. Paquetà è sicuramente un bravissimo giocatore".



SU CALHANOGLU: "Ha avuto un risentimento muscolare e non ha recuperato completamente. Giusto non rischiare".



SULL'UDINESE: "L'Udinese con Gotti al timone ha una media punti importanti. Stanno bene, lavorano tanto, l'allenatore ha fatto un buon lavoro, è una squadra fisica e difficile da superare. Dovremo lavorare molto bene da squadra e con i giusti equilibri".



SULLA DIFESA: "Serve mantenere la voglia di lavorare. Il segreto è avere dei principi di gioco chiari, sapere che la tutta la squadra deve lavorare nella fase difensiva. Credo si possa fare ancora meglio, abbiamo concesso situazioni che con più comunicazione si sarebbero evitate".



SU BEGOVIC: "Begovic è stato preso per fare il secondo portiere, è un ottimo portiere. Sono molto contento della prestazione di Antonio, si è fatto trovare pronto, lavora sempre con grande serietà e disponibilità, sono contento della sua prestazione".