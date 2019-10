Intervenuto a Milan TV, il nuovo allenatore rossonero Stefano Pioli rivolge un pensiero a Davide Astori: "Sono sicuro che in questo momento è contento di sapere che io sono qui. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e rimarrà sempre nei miei pensieri, perché era una persona speciale".



NUOVA AVVENTURA - "Arriva un altro allenatore, sicuramente con idee diverse, concetti diversi. La dobbiamo costruire la nostra identità, ci sono tante partite da giocare ma il tempo nel nostro lavoro è sempre limitato. Dobbiamo sfruttare velocemente tutti gli istanti in cui possiamo, dobbiamo conoscerci per diventare squadra il prima possibile. Ho le idee chiare su quello che bisogna fare, l'importante sarà avere nel più breve tempo possibile tutto il gruppo a disposizione. Adesso dobbiamo concentrarsi sul nostro lavoro e concentrarsi sulla prossima partita senza guardare troppo indietro, non servirebbe a nessuno".



IDEE TATTICHE - "Dovrò cominciare da subito a far capire ai giocatori quello che mi aspetto da loro, sia in termine di posizioni sul campo, sia in termini di comportamenti che di atteggiamenti. So che troverò un gruppo sano, ma so che dovrò spronarli per dare di più: è chiaro che dobbiamo fare meglio".



SQUADRA GIOVANE - "Dà tanti vantaggi, la sfrontatezza, la voglia di correre, di divertirsi, deve essere sicuramente una nostra risorsa. Non sono solo giovani, ma giovani di qualità".