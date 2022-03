Nel prepartita della sfida fra Milan ed Empoli, l'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, ha presentato a Sky così la gara.



TIFOSI - "47mila tifosi? La nostra soddisfazione più grande è vederli felici. Non ci faranno sentire freddo, ma ci renderanno la serata molto passionale".



KESSIE E IL CENTROCAMPO - "Vedremo lo sviluppo della costruzione a centrocampo in base a come giocherà l'Empoli. Abbiamo preparato delle posizioni che dovrebbero essere efficaci".



SCUDETTO - "Se pensiamo allo scudetto? Pensiamo all'Empoli. Stiamo facendo un ottimo campionato e stiamo lottando per le posizioni di vertice, ma è ancora molto lunga e ci vuole grande concentrazione oggi perché l'Empoli sarà difficile da superare".