Al termine del 2-0 contro il Bologna, il tecnico del Milan,, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Mi stupisce il fatto che stiamo bene: quando una squadra sta bene di testa, poi le gambe vanno. Sappiamo tenere il campo con personalità, non era un avversario facile ma fino al 2-0 abbiamo giocato una partita molto seria e positiva, subendo poco. Dobbiamo migliorare ancora, ma ci sono i presupposti per continuare a fare bene"."Quando funziona la squadra, i singoli vengono esaltati. Abbiamo individualità di grande livello, non solo Zlatan, che è un campione. La squadra ha fiducia, anche nelle difficoltà, sappiamo soffrire e sacrificarci. Le qualità tecniche ci sono, siamo contenti di riuscire a sfruttarle"."Dobbiamo essere ambiziosi, il nostro obiettivo è continuare a crescere. Vogliamo migliorare il sesto posto, non è una posizione eccezionale per questo club. Giovedì abbiamo un preliminare difficile, concentriamoci su quello, poi ci sarà tempo per preparare il campionato"."Siamo una squadra molto tecnica, con campioni e grandi giocatori. La mia prima Lazio aveva molta qualità, arrivammo terzi in classifica. Questo Milan è molto giovane, abbiamo tanti margini di miglioramento, specie nel capire i momenti della partita. La crescita individuale è importante, dobbiamo continuare a lavorare con serietà e serenità"."A me preme sottolineare che abbiamo tre difensori out per infortunio, siamo un po' tirati. Il Milan deve prendere giocatori di qualità, al di là dell'età. Concentriamoci sul campo, la società ha il tempo per intervenire e si è detta disposta a migliorare la rosa".