Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna, in programma domani alle 21.45: "dobbiamo fare più punti possibili. Questo Milan aveva bisogno di tempo, abbiamo lavorato, introdotto concetti nuovi, ora siamo diventati una squadra. Si parla troppo del futuro, ora è importante vivere il presente. Contro il Bologna non sarà facile, stanno bene, hanno giocato una grande gara col Napoli."."Lui e Calhanoglu sono due giocatori intelligenti che sanno interpretare bene le fasi di gioco, sono attenti e propositivi, sanno leggere alcune situazioni che cambiano velocemente".Qui ho trovato una struttura straordinaria e un gruppo eccezionale. I prossimi giorni saranno molto importanti, non abbiamo tempo per pensare ad altro. Pensiamo ad una partita alla volta e basta."L'allenamento di oggi e domani saranno importanti. Lui si sente bene, deciderò in base allo schieramento iniziale e anche al fatto di avere cambi importanti da usa a partita in corso"."Sarebbe bello, anzi bellissimo. Noi abbiamo tifosi fantastici che ci hanno sostenuto anche quando le cose non andavano bene. Mi immagino come sarebbe bello giocare le ultime partite a San Siro con i nostri tifosi. Ovviamente in questo momento è importante continuare ad avere attenzione