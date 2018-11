Gli infortuni di Pjaca e Pezzella non fanno sorridere Stefano Pioli che, in vista della gara contro il Bologna, ha dovuto pensare ad alcuni cambiamenti. Accorgimenti, finché il problema riguardava solamente l'argentino: la notizia dei problemi fisici del croato, però, hanno messo il tecnico della Fiorentina davanti a una vera rivoluzione.



VERSO IL DALL'ARA - Come riportato da Radio Bruno, contro i felsinei potrebbe esserci l'esordio di Ceccherini al centro della difesa, con Gerson che sostituirebbe Pjaca nel tridente offensivo. A centrocampo, si apre dunque il ballottaggio tra Edimilson e Nørgaard.