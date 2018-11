Nello spogliatoio ospite dello 'Stirpe' di Frosinone sarebbe andato in scena un durissimo confronto tra Pioli e la squadra dopo il pareggio che la Fiorentina ha racimolato in terra laziale. Il tecnico avrebbe rimproverato bruscamente tutto il suo disappunto per l’atteggiamento dei giocatori e per aver buttato via ancora una volta dei punti importanti nel finale di partita e i toni si sarebbero anche alzati, con l’allenatore a sua volta ad assumersi la responsabilità dei suoi errori. Lo riporta Radio Bruno.