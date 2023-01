Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lazio-Milan, l'allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha risposto così alla domanda di Calciomercato.com sul calo di Fikayo Tomori.



TOMORI IN CALO? - “Alleno un gruppo molto responsabile e sente molto il nostro lavoro. Viviamo di emozioni, quando sono molto positive va bene, in questo momento dobbiamo affrontare la negatività e reagire. Noi non cerchiamo mai un singolo colpevole, siamo tutti noi che dobbiamo fare sicuramente meglio".