"Non conoscevo Veretout - ha dichiarato Stefano Pioli in conferenza stampa - anche se me ne avevano parlato bene. La partita che ha fatto a Lisbona mi ha impressionato. Jordan però può fare ancora di più, soprattutto sotto porta". Un'investitura in vista del futuro: la Fiorentina vuol blindare il francese, nonostante le sirene di mercato.