Pioli tiene stretto il Milan: 'Qua sto non bene, di più. La stagione è lunga, poi decide la società'

Redazione CM

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo la gara vinta a Frosinone:



"Jovic decisivo, ci ha permesso di vincere una partita che avevamo approcciato bene ma ci era un po' sfuggita".



CLASSIFICA - "La squadra ci crede sta giocando, deve ancora migliorare delle cose ma ci credevamo anche col Bologna. La Juventus sta andando fortissimo ma ci proviamo".



ATTEGGIAMENTO - "Abbiamo sfruttato bene gli esterni, dovevamo riempire meglio l'area e nel secondo tempo ci siamo riusciti meglio con i due attaccanti"



DIFESA - "Più il livello salirà, più noi dovremo essere bravi. Sul secondo gol c'eravamo, ma poi non siamo stati attenti fino in fondo. Non può essere una situazione a dirti che la difesa lavora male, ma è chiaro che dobbiamo migliorare. Ora pensiamo al Napoli, il Rennes ci darà filo da torcere".



REIJNDERS OUT COL NAPOLI - "Prima o poi una la doveva saltare, era diffidato da tanto. Sarà fresco per l'Europa League, e poi abbiamo tante alternative come Bennacer e Musah con caratteristiche diverse".



FUTURO - "L'importante è che io e il club siamo concentrati sul presente, non posso farmi infastidire da certe voci. C'è una società che valuta a fine anno, io qui sto non bene ma benissimo e ho cercato e cerco di dare tutti i giorni qualcosa. La stagione è ancora lunga, poi in futuro si vedrà.



INTER-JUVE - "Domani tifo per il pareggio, si può dire visto che abbiamo vinto. Sarà equilibrata, giocano un calcio abbastanza simile"